В Рязани засняли водителя, объехавшего красный сигнал светофора по тротуару

В Рязани засняли водителя, нарушившего ПДД. Об этом сообщили жители в соцсетях. По словам очевидцев, красный «Логан» пересек двойную сплошную линию и объехал красный сигнал светофора по тротуару. На кадрах видно, что инцидент произошел на улице Гагарина, напротив РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Позже Госавтоинспекция по региону обратила внимание на данную ситуацию и пообещала провести проверку. «Нарушители будут привлечены к административной ответственности», — отметили в сообщении.