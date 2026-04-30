В Рязани за год поймали более 2000 нарушителей — чаще всего они торговали в неположенных местах

Выяснилось, что за 2025 год к ответственности привлекли больше 2000 человек. Чаще всего нарушали правила благоустройства и торговали в неположенных местах. Нарушителям выписывали штрафы и предупреждения. Но нашли и проблемы: не всегда соблюдали закон в отношении тех, кто уклоняется от уплаты штрафов.