В Рязани волонтеры распилили рухнувшие из-за непогоды деревья

27 апреля спасатели отработали более 15 заявок. Произведены работы по распилу деревьев, упавших на пешеходные зоны, автомобили и дома, по следующим улицам: 1-я Железнодорожная, Черновицкая, Крупской, Юбилейная, Медицинская, Полиграфистов, Урицкого.

В Рязани волонтеры распилили рухнувшие из-за непогоды деревья. Об этом сообщили в группах МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева и АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» в «ВК».

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».