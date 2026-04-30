В Рязани собралась пробка из-за аварии легковушки и машины «Ростелекома»

Инцидент случился 30 апреля на перекрестке улиц Спортивная и Голенчинское шоссе. По словам очевидицы, «Лексус» врезался в рабочую машину «Ростелекома». «Рабочие что-то делают на вышке», — заметила рязанка. О пострадавших не сообщается. На месте собралась крупная пробка.