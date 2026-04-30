В Рязани осудили мошенника, обманувшего местную жительницу на 187 тысяч рублей

Московским районным судом Рязани вынесен приговор в отношении жителя Московской области, признанного виновным в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Согласно материалам дела, в январе 2026 года он обманул рязанку, сообщив ей о том, что ее родственники попали в ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимо передать 187 тысяч рублей «курьеру». Женщина, доверившись мошеннику и передала деньги. После этого часть суммы передали соучастникам преступления, а остальное осталось у курьера. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

