В Рязани из-за непогоды на детскую площадку рухнул фонарный столб

По словам очевидцев, в понедельник, 27 апреля, в районе Недостоево, на улице Сельских строителей, 5, на детскую площадку из-за сильного ветра упало дерево. Оно утянуло за собой фонарный столб с проводами. В результате столб повис на машине. Рязанцы уточняют, что такая конструкция простояла так три дня, после чего столб просто рухнул на дорогу. В данный момент он так и валяется вместе с повисшими проводами. Местные жители утверждают, что звонили в соответствующие инстанции, однако своевременно помощи не дождались.

