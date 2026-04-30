В российских школах введут новый предмет «Духовно-нравственная культура России»

С 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Курс начнут преподавать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах — на него отведут 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет введут также в шестых и седьмых классах, где его будут изучать по 34 часа в год.

С 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Он разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, предмет основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев.

Для преподавания нового курса школы обеспечат учебными пособиями, в регионы уже направлены методические рекомендации. Также планируется проведение курсов повышения квалификации для педагогов и разработка единой линейки учебников.