В России подготовили новый ГОСТ для вейпов — для них ограничат объем жидкости и срок годности

В Госдуме завершили работу над обновленным ГОСТом для вейпов, документ направлен на регистрацию в Росстандарт. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Новый стандарт устанавливает срок годности устройств — два года. Объем жидкости ограничат: в сменных капсулах — не более 2 мл, в одноразовых — до 10 мл, в емкостях для дозаправки — до 30 мл. Запретят встраивать в устройства игры и плееры, а также использовать дизайн с изображениями еды, напитков, животных и мультяшных персонажей. На упаковке появятся предупреждающие надписи: «Никотин вызывает зависимость» или «Этот продукт может нанести вред вашему здоровью», — они займут не менее трети лицевой стороны.

