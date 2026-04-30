В преддверии Дня Победы на улице Почтовой в Рязани открылась выставка

В преддверии Дня Победы на улице Почтовой в Рязани открылась выставка «Рязань в лицах и событиях: 1941-1945. Народный фотоальбом». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Народный фотоальбом» — это электронный проект, посвящённый истории Рязани в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в мэрии, его цель — сохранить и представить документы военного времени, включая фотографии и иллюстрации из музейных и архивных фондов, частных коллекций и семейных альбомов рязанцев. Возрастное ограничение — 6+.

В создании альбома участвовали сотни жителей, обратившись к семейным архивам.

Выставка на Почтовой — продолжение прошлогодней экспозиции. Она отражает вклад рязанцев в общую победу в Великой Отечественной войне.

