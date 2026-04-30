В Пителинском округе пройдут плановые отключения электроэнергии

В Пителинском округе запланированы отключения электроэнергии. Об этом сообщили в администрации округа.

4 мая с 09:00 до 16:00 свет отключат в рабочем поселке Пителино на улице Горького (дома № 41-57) и на улице Пушкина (дома № 45, 49, 51).

5 мая с 09:00 до 16:00 отключение затронет улицы Новоселов, Юбилейная и Хлебозаводская.

6 мая в это же время электроэнергию отключат на улице Красной (дома № 64, 67, 70), а также на территории сырзавода и в Новом поселке. Причина — техническое обслуживание электроподстанций.

Жителей просят учитывать информацию при планировании дел.