В «Максе» ответили на обвинения со стороны Cloudflare в «шпионстве»

Мессенджер «Макс» ответил на обвинения со стороны компании Cloudflare, которая классифицировала его как «шпионское приложение». В пресс-службе мессенджера отметили, что такое заявление не основано на фактическом анализе кода, а является результатом неверной интерпретации заголовков запросов к веб-аналитике сайта max.ru. Представители «Макс» подчеркнули, что мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности и активно сотрудничает с исследователями через программу Bug Bounty. Кроме того, у компании есть собственный центр безопасности, который обеспечивает защиту пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей надежно защищены, заверили в пресс-службе.

Ранее Cloudflare, один из крупнейших хостинг-провайдеров в мире, обозначил мессенджер «Макс» как «вредоносное шпионское программное обеспечение».