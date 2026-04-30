В Госдуме предложили предупреждать жителей о работах во дворах за 48 часов

В Госдуме предложили предупреждать жителей многоквартирных домов о ремонтных, земляных и других работах во дворах не позднее чем за 48 часов. С соответствующей инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, передало 30 апреля ТАСС.

По мнению авторов предложения, уведомления нужно рассылать через цифровые сервисы, включая «Госуслуги дом» и ГИС ЖКХ. Также объявления необходимо размещать в подъездах и на электронных ресурсах управляющих организаций, добавили депутаты.

В уведомлениях предлагают указывать сроки и характер работ, зону их проведения, возможные ограничения, а также контактные данные ответственной организации. В случае аварии допускается уведомление после начала ремонта с указанием причин срочности, указали авторы инициативы.

Соответствующее предложение направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.