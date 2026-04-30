В Госдуме хотят ввести штрафы за оскорбление чувств женщин

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за оскорбление чувств женщин и призывы к ограничению их прав. Документ подготовили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис, сообщает RTVI. Инициатива предполагает дополнение КоАП новой статьей о публичных призывах к дискриминации женщин и умалению их конституционных прав. За такие высказывания предлагается установить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Речь идет, в частности, о заявлениях, которые оправдывают или навязывают модели поведения, ограничивающие женщин в доступе к образованию, труду и общественной жизни, либо сводят их роль исключительно к обслуживанию мужчины.

Авторы законопроекта отмечают, что подобные высказывания звучат в публичном пространстве, в том числе от отдельных чиновников и общественных деятелей, и противоречат Конституции РФ, гарантирующей равенство прав независимо от пола.

Кроме того, парламентарии обратили внимание на случаи, когда публично допускается оправдание насилия в семье, что, по их мнению, способствует распространению опасных установок в обществе.