В центре Рязани приостановлено движение троллейбусов

Из-за замены секционного изолятора на Первомайском проспекте временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 3, 5, 9, 10 и 16. Работы продлятся примерно полтора часа. Троллейбусы № 5 следуют через вокзал Рязань-1. Маршруты № 16 и 9 курсируют до улицы Крупской. Троллейбусы № 10 — до Комбайнового завода. На маршруте № 1 работают четыре троллейбуса с автономным ходом.