В 2025 году в Рязанской области скончались 62 ребенка
В 2025 году в Рязанской области скончались 62 ребенка — это на 15,1% меньше, чем годом ранее. Такие данные приведены в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Анжелики Евдокимовой.

Основная причина смерти — соматические заболевания и врожденные пороки развития. При этом младенческая смертность за три года в области снизилась на 27,6%.

Как написано в докладе, в 2025 году выросло число погибших детей от утопления, пожаров и в результате ДТП. На водоемах региона утонули трое (в 2024 году — один, в 2023 году — ни одного).

При пожарах погиб один ребенок, еще девять получили травмы. После ДТП скончались девять детей, 367 пострадали — это на 5,5% больше, чем в 2024 году. Среди погибших — двое детей-пешеходов.

Чаще всего аварии с детьми-пассажирами происходили из-за невнимательности водителей, превышения скорости и выезда на встречную полосу на федеральных трассах. В 17 случаях за рулем были нетрезвые водители. Также в три раза выросло число нарушений, связанных с отсутствием детских кресел в машине.

В 2025 году зафиксировано девять выпадений из окон. Все дети выжили.