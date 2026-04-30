В 2025 году в Рязанской области 15 подростков пытались покончить с жизнью

При этом возраст тех, кто пытается покончить с собой, снижается. Четверть всех зафиксированных попыток (4 случая, или 26,7%) совершили подростки 11-13 лет. Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка Анжелики Евдокимовой по итогам работы за 2025 год, все подростки, совершившие суицидальные попытки, получают консультации психиатров и направляются на наблюдение в кризисный центр на базе ОКПБ им. Н. Н. Баженова, отмечено в документе.

«По результатам расследования следственными органами СУ СК России по Рязанской области признаков доведения до самоубийства, предусмотренных ст. 110 УК РФ, не установлено», — написано в докладе.

В 2025 году на региональный «Детский телефон доверия» поступило 6 132 обращения, из них 1 491 — от самих детей.