Умерла актриса «Реальных пацанов» Наталья Миронова

Российская актриса Наталья Миронова ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в Пермском крае.

«Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в посте театра в соцсетях.

По данным РИА «Новости» со ссылкой на родственников актрисы, Миронова скончалась 29 апреля от оторвавшегося тромба. Церемония прощания с актрисой пройдет в городе Лысьва 3 мая.

Наталья Миронова была ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы и исполнила более 50 ролей на сцене. Она также стала известна телезрителям благодаря своим работам в популярных проектах, таких как «Реальные пацаны», «Дальнобойщики 2» и «Лифт уходит по расписанию».

Фото: Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина.