Стало известно, в каких сферах в России увеличился спрос на сотрудников

Спрос на сотрудников в России значительно увеличился, особенно в сферах красоты и здоровья, где доля вакансий возросла почти вдвое — на 95,5%, увеличившись с 2% до 3,9%. Эти данные представлены в исследовании сервисов «Работа. ру» и «СберПодбор», передает РИА Новости. Помимо этого, наблюдается рост числа вакансий в секторах услуг, культуры и образования, а также в госслужбе, строительстве и недвижимости. Однако, несмотря на общий рост спроса на рабочую силу, сфера торговли остается лидером по количеству вакансий, хотя и с заметным снижением доли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Спрос на сотрудников в России значительно увеличился, особенно в сферах красоты и здоровья, где доля вакансий возросла почти вдвое — на 95,5%, увеличившись с 2% до 3,9%. Эти данные представлены в исследовании сервисов «Работа. ру» и «СберПодбор», передает РИА Новости.

Помимо этого, наблюдается рост числа вакансий в секторах услуг, культуры и образования, а также в госслужбе, строительстве и недвижимости.

Однако, несмотря на общий рост спроса на рабочую силу, сфера торговли остается лидером по количеству вакансий, хотя и с заметным снижением доли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.