Стал известен график работы рязанского ЗАГСа в майские праздники

1 мая — выходной для всех подразделений. 2 мая отдел по Рязани и Рязанскому району на Московском шоссе, 49 будет работать в обычном субботнем режиме с 09:00 до 17:30. В этот день можно зарегистрировать рождение, установление отцовства, усыновление, перемену имени или заключение брака.