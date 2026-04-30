Рязанское птицеводческое предприятие оштрафовали за многочисленные нарушения

Среди них — несоблюдение ветеринарных правил, правил обращения с биологическими отходами и требований техрегламентов. Юридическое лицо привлечено к ответственности по трем статьям «Нарушение ветправил и правил карантина», «Нарушение правил перевозки, хранения и реализации продукции животноводства» и «Нарушение требований техрегламентов при производстве и хранении продукции»,

Россельхознадзор провел плановую проверку крупного птицеводческого предприятия Рязанской области и выявил многочисленные нарушения, которые несут риски заноса заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Россельхознадзор по Рязанской области.