Рязанский суд обязал подрядчика устранить недостатки капремонта дома

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал иск к ООО «Атмосфера» с требованием обязать подрядчика устранить недостатки выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда.

Подрядчик выполнил работы по капремонту фасада многоквартирного дома в селе Добрые Пчёлы Захаровского района.

В течение гарантийного срока нашли дефекты: штукатурка и краска на фасаде и цоколе отслоились, появились трещины на стенах. Недостатки не устранены.

Суд пришел к выводу, что работы имеют существенные, но устранимые дефекты. Исковые требования фонда капремонта удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.