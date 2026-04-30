Рязанские судебные приставы нашли более 100 должников по алиментам с начала года

С начала 2026 года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Рязанской области разыскали более 100 неплательщиков алиментов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По закону, родители обязаны заботиться о своих несовершеннолетних детях и выплачивать алименты. Если кто-то уклоняется от этих обязанностей, он может столкнуться с административной или уголовной ответственностью. Всего обнаружен 161 человек, скрывавшийся от судебных приставов, из которых 103 являются неплательщиками алиментов.

