Рязанка предупредила о мужчине, пристающем к женщинам в троллейбусе

По словам местной жительницы, утром 30 апреля незнакомец трогал ее за ягодицы в троллейбусе № 3. «Я стояла к нему спиной и почувствовала, как кто-то трогает постоянно мою ягодицу. Повернуться возможности не было, так как транспорт битком был, но я подумала, что это может быть просто сумка чья-то. Но как бы я не пыталась посторониться, меня все-равно трогали. Потом получилось встать к окну, лицом в салон и я увидела, как этот маньяк становится позади девушки, якобы держит рукой сумку, но на самом деле вытягивает вперед руку и гладит её, так продолжалось, пока он не вышел на ул. Грибоедова», — написала женщина.

