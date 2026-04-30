Рязанец погасил около миллиона долгов по алиментам после возбуждения уголовного дела

Житель Рыбновского района выплатил более 940 000 рублей задолженности по алиментам, испугавшись уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

Мужчина долгое время не платил на содержание сына. Сначала его привлекли к административной ответственности с назначением 20 часов обязательных работ, но это не помогло. В феврале 2026 года против должника возбудили уголовное дело. Только после этого он нашел работу, и судебные приставы начали удерживать алименты из зарплаты. В ходе дознания мужчина нашел деньги и полностью закрыл долг. Уголовное дело прекратили, но исполнительное производство продолжается — с отца будут удерживать алименты ежемесячно.