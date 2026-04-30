Рязанцы смогут увидеть «цветочную» и «голубую» луну в мае

По словам ученых, «цветочное» полнолуние состоится в ночь с 1-2 мая, его название связано с началом сезона цветения. «Голубая» луна взойдет на небо 31 мая, ее название не имеет отношения к цвету — это адаптация английской идиомы «когда луна станет голубой», аналогичной русской «после дождичка в четверг». Отмечается, что это полнолуние видно крайне редко, в следующий раз случай представится только в декабре 2028.