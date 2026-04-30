Рязанцы пожаловались на состояние района Давыдово

По словам жителей, Солотчинское шоссе, улицы Первомайская и Школьная «пребывают в неприглядном виде»: все в больших ямах, кругом лужи. Помимо этого, отмечается, что контейнерные площадки в антисанитарном состоянии. «Уборка их не проводится», — уточнили в сообщении. Рязанцы также упомянули постоянные отключения электричества. По поводу улицы Первомайская жители сказали следующее: «Улица где детская площадка превратилась в большое озеро и надо на лодке плыть, чтобы дойти до остановки с ребенком».

Рязанцы пожаловались на состояние района Давыдово. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей, Солотчинское шоссе, улицы Первомайская и Школьная «пребывают в неприглядном виде»: все в больших ямах, кругом лужи.

Помимо этого, отмечается, что контейнерные площадки в антисанитарном состоянии. «Уборка их не проводится», — уточнили в сообщении.

Рязанцы также упомянули постоянные отключения электричества.

По поводу улицы Первомайская жители сказали следующее: «Улица где детская площадка превратилась в большое озеро и надо на лодке плыть, чтобы дойти до остановки с ребенком».