Рязанцам рассказали о погоде в первой декаде мая

Специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина сообщили о нестабильном характере погоды в Рязанской области в начале мая. До 2 мая в регионе еще возможны кратковременные дожди, а температура будет постепенно расти: днем 1 мая около +9°C, 2 мая — до +12°C, 3 мая — до +17°C. С 4 по 8 мая ожидается заметное потепление. Днем температура может подниматься до +19°C…+23°C, ночью — до +8°C…+13°C. Такой режим специалисты называют почти июньским по характеру погоды.

По их данным, холодный циклон, который вызвал сильные ветра и снегопад, уже сместился на северо-восток. Однако последствия его влияния сохранятся до конца первых майских выходных.

До 2 мая в регионе еще возможны кратковременные дожди, а температура будет постепенно расти: днем 1 мая около +9°C, 2 мая — до +12°C, 3 мая — до +17°C. При этом ночами сохраняется риск заморозков до -1°C…-2°C, особенно в пониженных районах.

С 4 по 8 мая ожидается заметное потепление. Днем температура может подниматься до +19°C…+23°C, ночью — до +8°C…+13°C. Такой режим специалисты называют почти июньским по характеру погоды.

Однако уже к 8 мая прогнозируется новое изменение циркуляции: к региону подойдет фронтальная зона, после чего возможно похолодание. Температура может снизиться до +13°C днем и около +2°C ночью. Такая прохладная погода, более характерная для конца апреля, сохранится и во вторые майские выходные.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.