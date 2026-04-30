Рязанцам рассказали, как майские праздники могут повлиять на зарплату

Май с длинными праздниками не уменьшит оклад, но повлияет на размер аванса. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. По его словам, при пятидневной рабочей неделе зарплата за месяц останется прежней, однако из-за меньшего числа рабочих дней (в мае 2026 года их 19) стоимость одного дня выше. При этом аванс рассчитывается только за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая — в этом году их девять. Во второй половине месяца рабочих дней больше — десять, поэтому основная выплата окажется выше.

Эксперт привел пример: при окладе 57 тысяч рублей стоимость рабочего дня составит 3 тысячи. Аванс за первую половину месяца — 27 тысяч рублей до вычета налога, а за вторую — 30 тысяч. После удержания НДФЛ на руки сотрудник получит 23 490 рублей и 26 100 рублей соответственно. В сумме — 49 590 рублей, что соответствует обычному месячному доходу.

Южалин отметил, что работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом у сотрудников с почасовой оплатой или сдельной системой заработок в мае может быть ниже из-за меньшего количества рабочих дней.