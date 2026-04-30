Рязанцам напомнили, куда сдать старые автомобильные шины

В областном центре отработанные покрышки принимают в автосервисе «Мервинский» (2-й Мервинский проезд, 3/1с1), автосервисе «Грин сервис» (улица Горького, 1Б, строение 1), автомагазине «Колобокшина» (Высоковольтная улица, 50А), автомагазине «Шинсервис» (улица Зубковой, 17Б), в ООО «Рязанский завод смазочных материалов» (Ряжское шоссе, 20, строение 1) и по другим адресам.

Жителям Рязанской области напомнили адреса пунктов приема старых автомобильных шин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В областном центре отработанные покрышки принимают в автосервисе «Мервинский» (2-й Мервинский проезд, 3/1с1), автосервисе «Грин сервис» (улица Горького, 1Б, строение 1), автомагазине «Колобокшина» (Высоковольтная улица, 50А), автомагазине «Шинсервис» (улица Зубковой, 17Б), в ООО «Рязанский завод смазочных материалов» (Ряжское шоссе, 20, строение 1), в ЗАО «Комбинат по переработке вторичных ресурсов „Сплав“» (район Песочня, дом 2, строение 2), в ООО «Экологистика» (Куйбышевское шоссе, 25, строение 10), в ООО «Чермет Соколовка» (улица Связи, 29, строение 8), в ООО «МеталлПромАльянс» (улица Станкозаводская, 7, строение 14), в ООО «РАББЕР ДАСТ ПРОДАКШН» (улица Маяковского, 64, лит. А). В Рязанской области шины также принимают в ООО «СкопинВтормет» (город Скопин, улица Пушкина, 152а).