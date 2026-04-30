Россиян предупредили об опасности готового мяса в маринаде

Покупка готового маринованного мяса в магазинах перед майскими праздниками может представлять опасность для здоровья, предупреждает президент общественного движения «Лига шашлыка» Валерий Мальцев. Он отметил, что в таких полуфабрикатах часто используются менее качественные ингредиенты и продукты с истекающим сроком годности. По словам Мальцева, цена на готовые мясные изделия зачастую ниже, чем на свежее мясо, что должно насторожить потребителей. «Чаще всего эти „ведерные шашлыки“ содержат некачественное мясо, замаскированное под различными маринадами. Я бы никому не рекомендовал их покупать», — добавил он.

Специалист также указал на важные признаки, которые могут свидетельствовать о низком качестве продукта: мутный маринад, неоднородные куски мяса и отсутствие информации о дате приготовления. Кроме того, в составе часто встречаются усилители вкуса, крахмал и другие добавки, которые скрывают плохое качество сырья и продлевают срок хранения.