Россиян предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков

Россиян предупредили о возможных мошенниках, которые могут появиться в праздничные дни, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в дни майских праздников городские службы не проводят обходы квартир и плановые проверки. «Если не произошла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения. Выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, и время приезда всегда согласовывается», — подчеркнул Бирюков. Он добавил, что мошенники чаще всего нацеливаются на пожилых людей, предлагая им услуги по обслуживанию и замене приборов учета, а также проверке газовых плит.

«Если к вам пришли с внезапной проверкой в праздничные дни, это 100% мошенники», — призвал он. Бирюков также напомнил, что информация о проверках размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний.