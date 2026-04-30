Российские войска освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 125 военных за сутки. Также ВС РФ за сутки нанесли поражение энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 2 снаряда HIMARS, 7 управляемых авиабомб, 571 беспилотник ВСУ.