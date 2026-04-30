Роспотребнадзор рассказал, когда завершится эпидемический сезон гриппа и ОРВИ

Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России завершится в конце мая — начале июня. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

По словам академика, традиционно в это время наблюдается значительное снижение заболеваемости респираторными инфекциями до межсезонного уровня, а циркуляция вирусов гриппа достигает минимальных показателей. Однако некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать на протяжении всего года.

Горелов также отметил, что в сезоне 2025-2026 годов заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась на уровне предыдущих сезонов, при этом доминирующим штаммом был гонконгский грипп.