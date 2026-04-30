Работникам рязанского предприятия задолжали 200 тысяч рублей по зарплате

В Рязани по поручению руководителя СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стал личный прием, который провел руководитель ведомства Олег Васильев. На встречу обратились сотрудники предприятия, занимающегося производством текстильных материалов.

По данным следствия, директор организации, имея финансовые возможности, не выплачивал зарплату работникам с декабря 2025 по март 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры к погашению задолженности перед работниками.