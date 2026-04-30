Посевная площадь в Рязанской области выросла на 9% за пять лет

Общая посевная площадь в этом году составит 1 157 000 га — это на 9% больше, чем пять лет назад. Под урожай посеяно 330 200 га озимых и 18 800 га масличных. В начале мая начнется сев яровых. Аграрии уже подкармливают посевы удобрениями. Высокие темпы — в семи округах, включая Скопинский и Шацкий. В 17 округах приступили к боронованию. Хозяйства обеспечены всем необходимым.

Посевная площадь в Рязанской области выросла на 9% за пять лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область».

Общая посевная площадь в этом году составит 1 157 000 га — это на 9% больше, чем пять лет назад. Под урожай посеяно 330 200 га озимых и 18 800 га масличных. В начале мая начнется сев яровых. Аграрии уже подкармливают посевы удобрениями.

Высокие темпы — в семи округах, включая Скопинский и Шацкий. В 17 округах приступили к боронованию. Хозяйства обеспечены всем необходимым.

Фото: администрация Рязанской области.