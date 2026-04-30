Полицейские изъяли более 400 граммов наркотиков у жителя Рязанской области

В Фабричной слободе Сапожковского района полицейские изъяли растительные наркотики у 35-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили информацию о том, что в доме мужчины могут храниться наркотические средства.

В ходе обследования усадьбы правоохранители обнаружили сверток с высушенными растениями, обладающими характерным запахом, спрятанный в печке. В надворной постройке нашли растения, развешенные для сушки. Экспертиза подтвердила наличие более 172 граммов марихуаны и свыше 235 граммов частей наркосодержащего растения конопли.

Отмечается, что злоумышленник нашел заросли дикорастущей конопли в окрестностях летом прошлого года и собрал растения для приготовления наркотиков. Хранил он их в пустующем доме, оставшемся после смерти родственника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.