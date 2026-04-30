«Поезд здоровья» принял почти 180 пациентов в Пителине

Мобильная медицинская бригада «Поезда здоровья» провела выезд в рабочем поселке Пителино. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Врачи приняли жителей окружного центра, а также близлежащих сел и деревень. В составе бригады работали невролог, пульмонолог, детский невролог, терапевт и кардиолог.

Все пациенты получили индивидуальные рекомендации, при необходимости их направили на дополнительные обследования в областной центр. Всего медицинскую помощь оказали 179 жителям.