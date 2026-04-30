Под Елатьмой нашли свалку площадью более 0,15 га

В Касимовском районе Рязанской области выявили несанкционированную свалку. Выездное обследование прошло 20 апреля. На земельном участке вблизи поселка Елатьма обнаружили захламление на площади 0,1565 га. Среди отходов — строительный мусор и ТКО: фрагменты досок и мебели, канистры, ведра, автопластик, полиэтилен, стекло, резина и тряпки.

С территории свалки специалисты отобрали пробы почвы для химико-токсикологического анализа. Образцы направили на исследование в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений. Сроки его исполнения находятся на контроле управления.

Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.