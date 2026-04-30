Площадь мемориального парка на окраине Рязани увеличат

В Рязани увеличат площадь мемориального парка славы дальней авиации имени Александра Белякова. Информация содержится в постановлении администрации города. Принято решение включить в состав мемориального парка несколько соседних участков, в том числе территорию вдоль улицы Забайкальской (между остановками «Дягилевский городок» и «Забайкальская улица») и земли сквера Победы около дома № 28 на улице Белякова. Присоединенные зеленые зоны также получат наименование «Мемориальный парк славы дальней авиации имени Героя Советского Союза А. В. Белякова».

Ранее в Рязани переименовали сквер имени 26 Бакинских Комиссаров. Территория получила название «Сквер героев-чернобыльцев».