Пенсионерка из Чучковского района перевела мошенникам 400 000 рублей

Прокуратура Чучковского района проверила обращение пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. Неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ, убедили женщину перевести 400 тысяч рублей на подконтрольные счета. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе следствия установили «дропперов», участвовавших в преступной схеме — ими оказались жители Кемеровской области.