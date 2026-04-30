Осужденный за изнасилование мужчина в Рязани пытался вернуть гражданство РФ

Установлено, что в 2006 году мужчина получил гражданство. В 2017 году Железнодорожный райсуд признал его виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В связи с этими обстоятельствами в сентябре 2025 года региональное УМВД лишило его гражданства. Гражданин К. подал иск с просьбой признать решение незаконным. Суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Установлено, что в 2006 году мужчина получил гражданство. В 2017 году Железнодорожный райсуд признал его виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В связи с этими обстоятельствами в сентябре 2025 года региональное УМВД лишило его гражданства.

Гражданин К. подал иск с просьбой признать решение незаконным.

Суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Решение не вступило в законную силу.