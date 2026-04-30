Ночью на территории Рязанской области действовала беспилотная опасность

Об этом сообщили в РСЧС. Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 23:14 29 апреля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 1:35 30 апреля рязанцам пришло оповещение о сохранении беспилотной опасности. Спустя почти два часа, в 3:42 угрозу БПЛА отменили.