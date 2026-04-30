Названо число россиян, заключивших контракт в ВС РФ с начала года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, с начала 2026 года контракт с ВС РФ заключили уже 127 тыс. человек, еще 10 тыс. стали добровольцами. Медведев отметил, что в прошлом году контракт заключили 450 тыс. человек.

