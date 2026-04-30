На трассе М-5 в Рыбновском районе столкнулись две легковушки, на месте собралась пробка

Движение в сторону Москвы затруднено, очевидцы сообщают о пробке. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе, у поворота на Ходынинские дворики, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщило издание «Рыбное. НЕТ».

Фото и видео: «Рыбное. НЕТ».