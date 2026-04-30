На маркетплейсах начали продавать семена борщевика

Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика Сосновского на маркетплейсах. По словам начальника управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора Ольги Захаровой, недобросовестные продавцы выдают семена опасного сорняка за семена обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии. Напомним, в июле 2025 года в России приняли закон, обязывающий правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского. С 1 марта введены штрафы за наличие таких растений на участках: для граждан — 20-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц — 400-700 тысяч рублей. Каждый регион сам определяет перечень запрещённых растений.

