Мошенники начали активно использовать метод смс-бомбинга для атаки на россиян

В ходе такой атаки на телефон жертвы в короткий срок поступает множество текстовых сообщений с кодами подтверждения. По информации специалистов, злоумышленники применяют специальные программы, которые массово вводят номер телефона жертвы на различных сайтах интернет-магазинов, аптек и сервисов. В результате на телефон человека обрушивается шквал смс-сообщений, что вызывает у него панику. В этот момент мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником «службы безопасности», и пытается убедить ее продиктовать личные данные или перевести деньги на «безопасный счет» для предотвращения взлома.

Для успешного проведения таких атак мошенникам необходимы сайты, которые позволяют отправлять смс-сообщения на номера жертв. В компании отметили, что в первые четыре месяца 2026 года наблюдается рост атак на сайты финансовых организаций и онлайн-торговли, где доля нелегитимной активности в формах авторизации и регистрации превышает 50%.