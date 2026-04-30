Минтруд: новогодние праздники в 2027-м продлятся 11 дней

В предстоящем году новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Также выходные дни будут с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские праздники в 2027 году продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Помимо этого, россиян ждут выходные с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

