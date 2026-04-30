Медведев высказался о завершении СВО

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил, что для завершения специальной военной операции России необходимо выполнить значительный объем задач как на фронте, так и в тылу. Он отметил, что большинство россиян ожидают победы и окончания СВО, однако достижение этих целей требует дальнейшей работы. По словам Медведева, стабильность и безопасность страны напрямую зависят от результата операции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что задачи остаются прежними, а их выполнение позволит обеспечить развитие страны по прогнозируемому сценарию. Он также связал это с ожиданиями граждан по росту доходов, решению жилищных вопросов, развитию здравоохранения, образования и демографии.