Медведев предложил добавить в школьную программу изучение беспилотников и ИИ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил внести в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что в современных условиях необходимо предоставлять школьникам актуальные знания об основах безопасности, а не ограничиваться поверхностными объяснениями.

«Необходимо, чтобы „те же самые беспилотники“ можно было посмотреть в школе», — отметил он, комментируя возможность дополнения образовательной программы.

По словам зампреда Совбеза, беспилотники стали неотъемлемой частью как гражданской, так и военной жизни, и важно, чтобы школьники понимали принципы их создания. Он также отметил, что за БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее.

Кроме того, Медведев акцентировал внимание на важности изучения искусственного интеллекта. Он считает, что курс по ИИ должен быть включен в образовательную программу, чтобы технологии не «перехитрили» людей в будущем.