К 9 мая на площади Победы в Рязани сделают клумбу в форме звезды с бархатцами

Об этом сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский в своих соцсетях. По его словам, после снежной зимы начали приводить в порядок городские клумбы. «Постепенно переходим на многолетние цветы, адаптированные для нашей полосы. То, что можно было высадить в условиях нынешней капризной погоды, уже посадили. Однолетники тоже будут — их больше миллиона, но дождёмся подходящей погоды», — написал Ясинский. Он отметил, что к 9 мая на площади Победы традиционно сделают клумбу в форме звезды с бархатцами, которые будут напоминать георгиевскую ленту. На Лыбедском бульваре заменят растения, не пережившие зиму.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».