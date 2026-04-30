К 9 мая на площади Победы в Рязани сделают клумбу в форме звезды с бархатцами

К 9 мая на площади Победы традиционно сделают клумбу в форме звезды с бархатцами, которые будут напоминать георгиевскую ленту. Об этом сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский в своих соцсетях.
По его словам, после снежной зимы начали приводить в порядок клумбы.
«Постепенно переходим на многолетние цветы, адаптированные для нашей полосы. То, что можно было высадить в условиях нынешней капризной погоды, уже посадили. Однолетники тоже будут — их больше миллиона, но дождёмся подходящей погоды», — написал Ясинский.
Он отметил, что на Лыбедском бульваре заменят растения, не пережившие зиму.
Новыми цветами украсят Первомайский проспект, Московское шоссе, остальные городские парки и скверы. Там появятся петунии, хризантемы, летние георгины и другие растения.
Сквер на улице Горького уже благоустроили. На следующей неделе планируют высадку многолетников в сквере имени Чумаковой. На площади Свободы появятся розы.
